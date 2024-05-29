Siirt'te kontrolden çıkan TIR devrildi. İçindeki 100 koyun öldü

Siirt-Baykan kara yolu, Baykan ilçe merkezi girişinde meydana gelen olayda, Hasan D.’nin kullandığı 74 DH 703 plakalı TIR, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Gerçekleşen kazada sürücü yaralanırken, TIR’ın dorsesindeki 100 koyun öldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Hasan D. Yapılan müdahale sonrası Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ölen koyunların yoldan kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.