Siirt'te köylüler, ters lalelerin çalınmaması için nöbet tutuyor

Köy Muhtarı Abdülaziz Araz, ters lalelerin nadir bulunan doğal bir çiçek olduğunu belirterek, köylülerin bu çiçekleri kimseye koparmaması için nöbet tuttuğunu ifade etti.

Araz ayrıca çiçeklerin yetiştiği alanlara uyarı levhaları konulmasını ve daha güvenli korunması için bir çit çekilmesini talep etti.

Ters laleleri koparmaya çalışanları jandarmaya ihbar ettiklerini söyleyen köylülerden Ramazan Bağış, bu çiçeklerin devlet koruması altında olduğunu ve koparılması halinde 244 bin lira cezasının olduğunu belirtti.

Köylülerin çiçekleri çocukları gibi gördüğünü ifade eden Şehmus Behçet ise gelen vatandaşların çiçekleri koparmamasını istediklerini söyledi.

‘KOPARMAYA ÇALIŞANLARI İHBAR EDİYORUZ’

Ters laleleri koparmaya çalışanları jandarmaya ihbar ettiklerini belirten köylülerden Ramazan Bağış, 244 bin lira cezasının oluğunu belirterek, “Burası bizim köy mezarlığımız, ters laleler var. Devlet koruması altında, koparılmasının 244 bin TL cezası var. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu ters laleleri koruyalım ve kopartmasınlar. Dışarıdan gelen ziyaretçilerin koparmasına izin vermiyoruz. Dikkat ediyoruz. Koparmaya çalışanları da ihbar ediyoruz” diye konuştu.

Köylülerden Şehmus Behçet ise çiçekleri çocukları gibi gördüklerini ifade ederek, “Bu çiçekler bizim için çok değerli. Bir çiçek bizim için bir candır, bir çocuktur. Bakmamız lazım, biz istiyoruz ki gelen vatandaşlar çiçekleri koparmasın” dedi.