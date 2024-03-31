Siirt’te muhtarlık seçimi kavgasında silahlar konuştu. 1 ölü 4 yaralı

Kaynak: ANKA
Siirt’te muhtarlık seçimi kavgasında silahlar konuştu. 1 ölü 4 yaralı
Siirt’in merkez Konacık köyünde muhtarlık seçimi kavgası meydana geldi. Olay sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Siirt merkeze bağlı Konacık köyünde muhtarlık seçimi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle silahların çekildiği olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

yhg.jpg

Siirt Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Siirt, Merkez ilçe Konacık köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada 1 vatandaşımız hayatını kaybetti,4 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay şüphelisi (B.K.) üzerindeki tabancayla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda ağır yaralanan (İ.A.) adlı vatandaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Konacık Köyünde geniş çaplı güvenlik tedbiri alınmış olup, (2) Jandarma Özel Hareket Timi ve bir Jandarma İç güvenlik timi tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Seçimlerin ilimizde huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi için güvenlik güclerimizin büyük bir gayret gösterdiği bu süreçte başta muhtar adayları olmak üzere sahada faaliyet gösteren bütün tarafların hassasiyetle hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir."

Son Haberler
Liverpool öldü öldü dirildi. Klopp '300' dedi tarihe geçti Spor
Liverpool öldü öldü dirildi. Klopp '300' dedi tarihe geçti
'CHP'de yüzler gülüyor AKP'de gülmüyor' dedi Fatih Portakal bastı kahkahayı Video
'CHP'de yüzler gülüyor AKP'de gülmüyor' dedi Fatih Portakal bastı kahkahayı
Sakarya'da seçim merkezinde kavga: 3 gözaltı Gündem
Sakarya'da seçim merkezinde kavga: 3 gözaltı
Aboubakar gerçeği Spor
Aboubakar gerçeği
Şüpheli çantaların içinden bakın neler çıktı? Gündem
Şüpheli çantaların içinden bakın neler çıktı?
Seyyar sandık ekibi uzun süre asansörde mahsur kaldı Gündem
Seyyar sandık ekibi uzun süre asansörde mahsur kaldı
Yolcu trenin çarptığı kadın öldü Gündem
Yolcu trenin çarptığı kadın öldü