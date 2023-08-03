Siirt'te sazlıkta çıkan yangın, tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü

DHA'nın haberine göre; Yangında 10 dönüm sazlık alan kül oldu. Yangının nedeni araştırılıyor.

Sazlık alanda alevler yükseldi

Yangın, akşam saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Kılıçlı köyünde meydana geldi. Sazlık alanda bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüdü. Köylüler, durumu hemen orman ekiplerine bildirdi.

Ekipler yangını kontrol altına aldı

Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucunda yangın, yakındaki tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında 10 dönüm sazlık alan zarar gördü.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yetkililer, yangının kasıtlı veya ihmal sonucu çıkıp çıkmadığını araştırıyor.