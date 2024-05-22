Siirt'te tır şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Siirt'te tır şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Siirt’te tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in merkeze bağlı Akyamaç köyü İnkapı mezrası mevkisinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 16 AIL 244 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi, UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye ve Jandarma ekiplerine bildirilirken, ekipler olay yerine geldi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde tır sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirlerken, ismi öğrenilmeyen diğer yaralıyı ise hastaneye sevk etti.

Jandarma ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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