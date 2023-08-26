Şikayetçi olduğu şahsı öldürdü

Erzurum'da bir kişi, kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu şahsı uzun namlulu silahla öldürdü.

KAYNAK: İHA
Şikayetçi olduğu şahsı öldürdü

Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir kişi tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında şikayetçi olduğu şahsı, uzun namlulu silahla öldürdü.

Olay akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi’nde yaşandı. Ümit D., aralarında yaşanan sorun sebebiyle Yenişehir Polis Merkezi Amirliği’ne giderek Bünyamin Karatay’ın kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Ümit D., akşam saatlerinde Bünyamin Karatay’ın evine giderek ikili arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Ümit D., Bünyamin Karatay’ı uzun namlulu silahla vurduktan olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ve 112 sağlık ekipleri bölgeye geldi. Yapılan incelemede Bünyamin Karatay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi yapılmak üzere adli tıp merkezine götürüldü.

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Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ümit D.’yi silahıyla birlikte yakaladı.

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