Sıkı denetim geliyor... Bunu yapan kuryeler yandı!

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Sıkı denetim geliyor... Bunu yapan kuryeler yandı!

Kuryeler ile ilgili yapılan yeni düzenlemeyle çalışma saatlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilmesi ve mevzuata aykırı çalışma saatlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yemek ve kargo gibi hızlı teslimat yapan kuryeleri "Postacı" statüsüne alarak bu sektörü yaptırım kapsamına aldı. Bu düzenlemeyle, kuryelerin çalışma saatlerinin BTK'ya bildirilmesi ve mevzuata aykırı çalışma saatlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

BTK, posta sektörüne yönelik yaptığı yeni düzenlemelerle hızlı teslimat hizmeti sunan firmaların ödenmiş sermaye tutarını 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarılmasını öngördü. Ayrıca, ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin belirli coğrafi bölgelerde depo veya şube açmaları zorunlu hale getirildi. Bu düzenlemeyle sektördeki büyümenin kontrol altına alınması ve hizmetin daha düzenli bir şekilde sunulması hedefleniyor.

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Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, düzenlemeyle, hızlı teslimat sektörü posta hizmeti olarak kabul edilerek, pandemi sonrası hızla büyüyen bu alanda yasal bir çerçeve oluşturulmuş oldu. BTK, şirketlerin çalışma saatlerini denetleyerek olumsuz durumların önüne geçmeyi, tüketici şikayetlerini azaltmayı ve hizmet kalitesini iyileştirmeyi planlıyor.

Düzenleme kapsamında kuryelerin çalışma saatleri BTK'ya bildirilecek. Çalışma saatinin dışında getir götür yapan kuryelere cezai işlem uygulanacak.

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