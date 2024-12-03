Sıla bebeğin davası 26 Aralık'ta görülecek

Düzenleme: Kaynak: İHA

Türkiye'de uzun süre gündemden düşmeyen Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddete uğraması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin davası 26 Aralık 2024'te görülecek.

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, davanın duruşma tarihinin 26 Aralık 2024 saat 9.30 olarak belirlendiğini açıkladı. Gürcün, Tekirdağ Barosu olarak soruşturma sürecinde olduğu gibi yargılama aşamasında da davayı titizlikle takip edeceklerini belirtti.

Aynı gün Diyarbakır'da Narin Güran, Tekirdağ'da ise Sıla bebeğimiz için adalet arayacaklarını ifade eden Gürcün, çocukların haklarını savunmak ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak için adalet mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

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