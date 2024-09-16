Sıla bebeğin vicdansız annesi 2 ay önce hapisten çıkmış

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan S.Y.,(2), soruşturmasında baro olarak yürüttükleri çalışmayı düzenlediği basın toplantısıyla anlattı.

"EVDE BAŞKALARI VARKEN KAPIYI KAPATMIŞLAR"

Şiddet ve cinsel istismara uğrayan S.Y.'nin durumunu annesinin gizlediğini anlatan Gürcün, Bu anlamda çocuğun bugünkü sağlık durumunun ortaya çıkmasına sebebiyet veren aslında bu geç müdahale olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Şöyle bir ifade edebileceğimiz bazı bilgiler size paylaşmak istiyoruz. Bugün keşif yapılan mahallede, olayın oluş biçimiyle ilgili de bir çalışma yürütüldü. Cinsel istismarı vuku bulduğu sırada evde başka çocukların da olduğu ve çok yaşlı durumda olan bir babaannenin bulunduğunu biliyoruz. İki şüpheli, iki suça sürüklenen çocuk kapıyı kapatarak ne yazık ki çocuğumuzun üzerinde bu elim fiilleri gerçekleştirdiklerini öğreniyoruz. Savcılık makamları tüm dijital verilere el koymuş durumda. Bunlar inceleniyor. Başkaca suç ve suç şüphesi orada tutulacak ne varsa bunlarla ilgili de ek tahkikat yürütüleceğini, soruşturma makamlığından edindiğimiz bilgiler olarak sizlerle paylaşıyoruz dedi.

"ANNE 2 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ"

Başkan Gürcün, S.Y.'nin birden fazla noktada beyin kanaması geçirdiğini belirterek, Bu da durumun aslında ağırlaştıran bir etkin olarak karşımıza çıkıyor. Burada anne figüründen biraz bahsetmek gerekirse; anne olaydan yaklaşık 2-2.5 önce cezaevinden tahliye edilen bir kişi, uyuşturucu kullanmak ya da satmak suçlamasıyla gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor.

Tutuklandığı süre boyunca çocuklarına teyzeleri göz kulak oluyor. Ancak çıkar çıkmaz tekrar çocuklarını alıyor. Ve olayın meydana geldiği evin karşısında bulunan evi şüphelilerden birisi olan şüphelerden birinin evi olan yerde geçici bir barınma yapıyor.

Bu sırada da çocuğunu karşı komşundaki eve bırakıyor. Olay oluş biçimi bu şekilde. Şunu ifade etmek gerekiyor; olay ilk ortaya çıktığında bir üvey baba cinsel istismarı olarak ifade edildi. Ancak burada şunu biliyoruz ki; yetişkin şüphelilerin her ikisi de bu anlamda bir baba ya da üvey baba değiller. Burada hali hazırda Bakiye hanım evli durumda ancak 4-5 yıldır evli olduğu kişiyle görüşmüyor. Yine çocuğun biyolojik babası başka bir şehirde yaşamakta, Malkara'da yaşamıyor. O da çocuğunu kabul etmemekte. Velhasıl aslında göz göre göre gelen bir olaydan bahsediyoruz diye konuştu.