Sıla bebek olayında yeni gelişme! İstismara uğradığı ortaya çıkmıştı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen olayda, anne Bakiye Y., 2 Ağustos'ta kızı Sıla Y.'yi vücudundaki morluklar sebebiyle Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bakiye Y., kızını komşularına bıraktığını ve çocuğun bir kaza sonucu yaralandığını belirtti.

Hastanede yapılan ilk muayene sonrası Sıla Y., evine geri gönderildi. Ancak, yaklaşık bir ay sonra, 8 Eylül akşamı, Sıla Y. tekrar hastaneye baygın halde getirildi. Doktorlar, bu kez çocuğun vücudunda şiddet izlerine rastladı ve durumu hemen polise bildirdi. Durumu kritik olan küçük kız, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Yapılan tetkiklerde Sıla Y.’nin beyin kanaması geçirdiği ve fiziksel şiddete maruz kaldığı tespit edildi. Ameliyata alınan küçük kızın, DNA örnekleri detaylı inceleme için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de hem aile hem de komşuların ifadelerine başvurdu. Bakiye Y., kızının komşusunun evinde televizyon ünitesinden düştüğünü iddia etti. Ancak yaşanan olaylar ve elde edilen bulgular, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

ABLA KORUMA ALTINDA

Ailenin diğer çocuğu olan 5 yaşındaki kız kardeş, olayın ardından koruma altına alındı. Ayrıca, anne Bakiye Y. ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındı ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında Bakiye Y.'nin de bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Bakiye Y., üvey baba Sanlı Ö., komşu Kani A. ve komşu çocukları G.A. ile K.A. tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada, Sıla Y.'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini duyurdu.

ZANLILAR KEŞFE ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında, tutuklanan komşu çocukları G.A. ve K.A. olayın yaşandığı Camiatik Mahallesi'ndeki evlerinde geniş güvenlik önlemleri altında bir tatbikata katıldı. Cezaevinden çıkarılan zanlılar, polis eşliğinde olay yerinde yeniden canlandırma yaptılar. Tatbikat esnasında sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı, çevrede yoğun güvenlik tedbirleri alındı.