Sıla sahnelere geri döndü. Annesinin sağlık durumu yüzünden ara vermişti

Sıla geçen ay annesi Ömür Gençoğlu’nun ani beyin rahatsızlığı sonrasında ara verdiği konserlerine annesinin sağlık durumunun iyiye gitmesi nedeniyle tekrar başladı.

Sıla, annesinin sağlık durumuyla ilgili olumlu haberi alır almaz kurtuluş şenlikleri için sahneye koştu. Önceki akşam Bozuyük’te kentin düşman işgalinden kurtuluş şenlikleri kapsamında sahneye çıkan Sıla, meydanı dolduran on binlerce genci şarkıları ile coşturdu.

Tulum ve bottan oluşan kostümüyle dikkat çeken sanatçı ”Sevdayla, aşkla yaptığımız işimizin en güzel tarafı memleketi bucak bucak gezmek, biraz daha meraklanmak ve öğrenmek. Bundan daha kıymetli hiç bir şey yok.” diye konuştu.