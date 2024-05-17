Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti setinde çay dağıttı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, set arkadaşlarına bir sürpriz yaptı.
Eline aldığı tepsiye çayları dolduran Sıla Türkoğlu, arkadaşlarına çay ikram etti.
Çaylardan birini dizide Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak’a veren Türkoğlu, Altıntoprak tarafından kayıt altına alındı.
Sıla Türkoğlu’nun çay dağıttığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Emrah Altıntoprak, paylaşımına “Bi çay verecek yarısı şov” notunu düştü.
Altıntoprak’ın bu paylaşımı takipçilerini güldürdü.