Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti setinde çay dağıttı

Kaynak: Haber Merkezi
Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti setinde çay dağıttı
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrollerinden Sıla Türkoğlu, setteki arkadaşlarına çay dağıttı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, set arkadaşlarına bir sürpriz yaptı.

Eline aldığı tepsiye çayları dolduran Sıla Türkoğlu, arkadaşlarına çay ikram etti.

3531008-1920x1080.jpg

Çaylardan birini dizide Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak’a veren Türkoğlu, Altıntoprak tarafından kayıt altına alındı.

Sıla Türkoğlu’nun çay dağıttığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Emrah Altıntoprak, paylaşımına “Bi çay verecek yarısı şov” notunu düştü.

fgfdgfd-001.jpg

Altıntoprak’ın bu paylaşımı takipçilerini güldürdü.

Son Haberler
Uyuşturucu karteli avı. Bugüne dek ele geçirilen en büyük miktar Dünya
Uyuşturucu karteli avı. Bugüne dek ele geçirilen en büyük miktar
Emekli ve memurların çok hoşlarına gidecek hesaplama Ekonomi
Emekli ve memurların çok hoşlarına gidecek hesaplama
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı tek kozu var Spor
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı tek kozu var
Texas’ı kasırga vurdu: 4 ölü Dünya
Texas’ı kasırga vurdu: 4 ölü
AKP'li belediye başkanının babası affedildi. İki Saadet Partili müşahidi öldürmüş müebbet hapis cezası almıştı Gündem
AKP'li belediye başkanının babası affedildi. İki Saadet Partili müşahidi öldürmüş müebbet hapis cezası almıştı
Mussolini'nin sığınağı halka açıldı Gündem
Mussolini'nin sığınağı halka açıldı
Trabzonspor'un ilk golünü atan efsane futbolcu vefat etti Spor
Trabzonspor'un ilk golünü atan efsane futbolcu vefat etti