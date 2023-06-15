Sıla turne için bakın kaç kilometre yol yaptı

Ünlü şarkıcı Sıla, İstanbul, İzmir ve Bursa'yı kapsayan peş peşe 4 günlük konser maratonunda yaklaşık 2 bin 500 km yaptı.

Sıla turne için bakın kaç kilometre yol yaptı

Şarkıcı Sıla yaz turnesine hızlı başlangıç yaparak 2 bin 500 km'lik bir maratona imza attı.

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Sıla, Antalya, İstanbul, İzmir ve Bursa'yı kapsayan peşpeşe 4 günlük konser maratonunda 2 bin 500 km yol kat etti.

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Türk Pop Müziği'nin en güçlü kadın sanatçılarından Sıla'nın yaz konserleri hızlı başladı. İstanbul'dan yola çıkan sanatçı 10 Haziran'da Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda Kerki Solfej'in organize ettiği, 3 bin kişinin izlediği muhteşem bir konsere imza attı.

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Ertesi gün İstanbul'a dönerek şehrin yeni eğlence alanlarından Nefes Orman'da 5 bin seveniyle buluştu. Sıla burada şarkılarının yanı sıra jean kumaştan pantolon üstü mini etekle kombinlediği sahne kostümüyle ilgi çekti.

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12 Haziran'da İzmir'e giden sanatçı, Açıkhava Tiyatrosu'nda 2 bin İzmirli hemşehrisine konser verdi. İzmir'in enerjisiyle dolup taşan bu performans seyircinin beğenisini kazandı. 13 Haziran'da İzmir'den Bursa'ya geçen Sıla, sevilen şarkılarıyla Bursa Açıkhava'yı dolduran 4 bin kişilik coşkulu dinleyici kitlesine hitap etti.

Sıla, İstanbul'dan yola çıkıp dört ayrı şehirde aralıksız seyirciyle buluştuktan sonra İstanbul'a döndüğü konser maratonunda yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol kat ederek toplamda 14 bin kişiye unutulmaz bir müzik deneyimi sundu.


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