Silah bırakma oyununun perde arkası! İşte gizlenen gerçekler…

Gazeteci Sabahattin Önkibar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son konuşmasını YouTube kanalında değerlendirerek dikkat çeken yorumlarda bulundu. Terör örgütü PKK’nın Süleymaniye’de düzenlediği sembolik silah bırakma töreninin arkasında manipülasyon ve algı yönetimi olduğunu savunan Önkibar, iktidarın bu süreci kamuoyunu yanıltmak ve Suriye sınırındaki PKK yapılanmasını gizlemek için kullandığını iddia etti. Önkibar, DEM Parti ile kurulan son temasların da iktidarın koltuğu koruma stratejisinin bir parçası olduğunu öne sürdü.

Sabahattin Önkibar, YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü konuşmasını değerlendirerek şöyle konuştu:

AKP ve MHP iktidarı Türk halkını, Türk kamuoyunu PKK silah bıraktı diyerek açıktan manipüle ediyor, dezenformasyon yapıyor. Bu şekilde aynı zamanda Suriye sınırında kurulan fiili ve PKKkistan devletini de gizlemeye, örtmeye çalışıyor. Oynanan oyun ayan beyan ortada. DEM Partiyi ağzına alanları hain diye suçlayan bu AKP ile MHP değil miydi? Bir katılımcının Öcalan'a sayın demesi sebebiyle muhalif bir televizyon kanalına ceza kesen RTÜK değil miydi? CHP, DEM Parti ile İstanbul'da kent uzlaşısı yaptı diye belediye başkanlarını hapse gönderenler bunlar değil miydi? Tayyip Erdoğan değil miydi 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını DEM Parti düşmanlığına oturtan yine bu Devlet Bahçeli değil miydi DEM Parti’yi kapatmayan Anayasa Mahkemesi üyelerine hücum eden ve Süleyman Soylu değil miydi kısa süre önce Meclis’te PKK güruhundan bir şey uman hain oğlu haindir diyen? Öyleyken ne oldu da şimdi bir uçtan diğer uca savruldular? Cevap şu; koltuğu korumak için DEM Parti’ye yani PKK'ya boyun eğilmesi hatta diz çökülmesi.

İKTİDARLARININ ÖMRÜNÜ UZATMA PEŞİNDELER

PKK'nın yeni hedefi Suriye sınırında devlet kurmak ki fiilen yaptılar bunu. Zaten Türk devletinin yapması gerekense bu PYD-PKK devletini engellemek olmalıyken 15 yıldır olmayan PKK terörünü bahane edip hem kurulan o devleti gizliyorlar hem de Meclis’teki PKK'lıları tavlayıp iktidarlarının ömrünü uzatma peşindeler. Hedef belli, Tayyip Erdoğan DEM Partili milletvekilleriyle kendine göre yeni anayasa peşinde. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri dayatması olan Türk-Kürt-Arap Federasyonunu dün bizzat itiraf edilerek açıktan dillendirildi. Bunun adı sadece Milli Üniter Cumhuriyeti lağvetme teşebbüsü değil, aynı zamanda ümmet sistemine geçiş açıklamasıdır. Kanlı katil Apo da artık Türkiye'nin üçüncü ismi ve meşru siyasi aktörüdür. Hem yeni anayasa yapımında bulunacak hem Türkiye'nin iç ve dış siyasetini belirlemede etkin olacak. Abartmıyorum AKP ile MHP Abdullah Öcalan'ı adeta iktidara taşıdı, iktidara getirdi. Ülke yönetimine ortak etti. Apo artık fiili olarak DEM Parti’nin genel başkanı hatta lideridir.