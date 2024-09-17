Silah kaçakçılarına operasyon: 1 gözaltı

Kaynak: İHA
Silah kaçakçılarına operasyon: 1 gözaltı

Konya'nın Beyşehir ve Çumra ilçelerinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ruhsatsız av tüfeği, av tüfeğine ait şarjör, tabanca ve tabancalara ait şarjör ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bölgede yapılan operasyona dair aktarılan bilgilere göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda, Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde İ.A.'nın kargo ile nakil belgesiz silah sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Kargo şubesinde yapılan aramada İ.A.'ya ait 6 adet av tüfeği, 11 adet şarjör, 7 adet av tüfeği parçası ele geçirildi. Bahse konu olayda ele geçirilen malzemelere el konularak olay ile ilgili adli soruşturma başlandı.

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BİR OPERASYONDA ÇUMRA'DA

Konya'nın Çumra ilçesinde ise İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Çumra İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma sonucunda ise şüpheli A.T. isimli şahsın evinde ve iş yerinde arama yapıldı.

Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet içerisinde torpil, taş ve cam kırıklarının bulunduğu üstten fitilli pet şişe, 108 adet 9 mm tabanca fişeği, 50 adet av tüfeği fişeği, 15 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Bahse konu malzemelere el konulurken, A.T. isimli şahıs gözaltına alındı. A.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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