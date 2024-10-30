Silah kaçakçılarına polis baskını

Kaynak: İHA
Silah kaçakçılarına polis baskını

Siirt'in Pervari ilçesinde ikamet eden H.T. ve M.G. isimli şahısların adresinde yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada; evlerinde silah bulunan 2 kişi hakkında tahkikatın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Pervari ilçesinin Yapraktepe köyü Dirik mezrasında H.T. ve M.G. isimli şahısların silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıklarına dair elde edilen bilgiler doğrultusunda, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden ev ve çadırlarında yapılan aramalarda; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 583 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 3 adet 7.65 milimetre ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 33 adet 9 milimetre fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan H.T. ve M.G. isimli şahıslar hakkında adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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