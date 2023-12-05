Silah sesini duyan sağlıkçı ablasını kurtaramadı

Çorum’un Alaca ilçesinde, kocasıyla tartıştıktan sonra baba evine giden Kübra Sakancı (22), babasının tabancasıyla karnına ateş etti. Silah sesini duyan sağlıkçı kız kardeşi ilk müdahaleyi yaptı. Genç kadın hastanede öldü.

KAYNAK: İHA
Silah sesini duyan sağlıkçı ablasını kurtaramadı

İHA'nın haberine göre, olay, Özhan Mahallesi Tuğcu Sokak’ta sabah saatlerinde yaşandı. 1.5 yıl önce evlenen ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Kübra Sakancı, kocasıyla bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından babasının evine giden genç kadın, burada bunalıma girdi. Mahalle muhtarı olan babasının silahını alarak karın bölgesinden kendini vurdu.

Silah sesini duyan kız kardeşi, hemen yanına koştu. Sağlık çalışanı olan kız kardeşi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans çağırdı.

Kübra Sakancı, Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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