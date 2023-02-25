25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Silah seslerini duyan börekçi kavgaya bakınca o da vuruldu 

Silah seslerini duyan börekçi kavgaya bakınca o da vuruldu 

Eskişehir’de börekçi dükkânının önünde çıkan kavgada bir kişi 3 yerinden vuruldu. Börekçi silah seslerinin duyup meraktan kapının önüne çıkınca mermilerden biri ayağına isabet etti.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 06:57
Takip Et

Silah seslerini duyan börekçi kavgaya bakınca o da vuruldu 

Silah seslerini duyan börekçi kavgaya bakınca o da vuruldu 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi’ndeki börekçinin önünde iki kişi arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. 

Kavgada henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, üzerinde taşıdığı silahla etrafa rastgele açtı. Kavgaya karışan Zeynel Murat Göksu (23), göğsüne isabet eden 3 mermiyle ağır yaralandı. 

Silah seslerini duyarak dükkânının önüne çıkan börekçinin sahibi Necdet B. ise mermilerden birinin ayağına isabet etmesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zeynel Murat Göksu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Göksu’nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, börekçi de tedavi altına alındı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
2
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
3
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
4
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
5
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
6
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
7
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿İsra suresi ne anlama geliyor?
﻿İsra suresi ne anlama geliyor?
﻿İsra suresi ne anlama geliyor?
﻿İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
﻿İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
﻿İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
﻿PKK'lı terörist yakalandı yaptığı infazı itiraf etti
﻿PKK'lı terörist yakalandı yaptığı infazı itiraf etti
﻿PKK'lı terörist yakalandı yaptığı infazı itiraf etti
﻿Silah seslerini duyan börekçi kavgaya bakınca o da vuruldu 
﻿Silah seslerini duyan börekçi kavgaya bakınca o da vuruldu 
﻿Silah seslerini duyan börekçi kavgaya bakınca o da vuruldu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.