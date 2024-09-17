Silah tacirlerine baskında cephane ele geçirildi

Kaynak: İHA
Silah tacirlerine baskında cephane ele geçirildi

İzmir Bornova'da yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan baskında ise çok sayıda silah ele geçirilirken, görüntüler cephaneyi aratmadı.


Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dört kişilik bir grubun ilçede silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan talimatla adreslere baskın düzenleyen polisler, 22 ruhsatsız tabanca, 14 pompalı tüfek, 51 adet şarjörü çok sayıda dolu mermi ile geçirdi.

Baskınlar sırasında Y.B. (44), H.B. (24), Y.B. (26) ve A.U. (21) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26 yaşındaki Y.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer şüpheliler tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Son Haberler
Galatasaray derbi öncesi şov yaptı
Galatasaray derbi öncesi şov yaptı
İmamoğlu'ndan 'Beyoğlu' tepkisi: Partizan akıl
İmamoğlu'ndan 'Beyoğlu' tepkisi: Partizan akıl
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen çocuklar anısına Katar'da binlerce oyuncak ayı sergilendi
Ölen çocuklar anısına binlerce oyuncak ayı sergilendi
Galatasaray'a orta sahadan gol. Görenler şaştı kaldı
Galatasaray'a orta sahadan gol. Görenler şaştı kaldı
Galatasaray farkı 3'e çıkardı
Galatasaray farkı 3'e çıkardı