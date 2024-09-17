Silah tacirlerine baskında cephane ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan baskında ise çok sayıda silah ele geçirilirken, görüntüler cephaneyi aratmadı.



Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dört kişilik bir grubun ilçede silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan talimatla adreslere baskın düzenleyen polisler, 22 ruhsatsız tabanca, 14 pompalı tüfek, 51 adet şarjörü çok sayıda dolu mermi ile geçirdi.

Baskınlar sırasında Y.B. (44), H.B. (24), Y.B. (26) ve A.U. (21) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26 yaşındaki Y.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer şüpheliler tutuklanarak cezaevine sevk edildi.