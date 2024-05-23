Silahını çıkarıp arabanın içine defalarca ateş etti. Yol verme kavgasında 1 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Silahını çıkarıp arabanın içine defalarca ateş etti. Yol verme kavgasında 1 kişi öldü

Rize’de 2 sürücünün yol verme tartışmasında 1 kişi öldü. O anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücülerden birinin araç içine defalarca ateş ettiği görüldü.

Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Trafikte yol verme nedeniyle iki sürücünün yaşadığı tartışma bir anda şiddetlendi. İki sürücü tartışmanın alevlenmesi sonrası bir anda silahlarını çıkarıp ateş etti.

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Olayda eski muhtar olduğu öğrenilen H.G. omuzundan yaralanırken, Ömer Sofu ise hayatını kaybetti.

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Olay, bir aracın içindeki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, aracından inen H.G.’nin silahını çıkararak araç içine defalarca ateş ettiği görüldü. Görüntülerde H.G.’nin omzundan yaralandığı anlar da yer aldı.

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