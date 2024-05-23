Silahını çıkarıp arabanın içine defalarca ateş etti. Yol verme kavgasında 1 kişi öldü

Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Trafikte yol verme nedeniyle iki sürücünün yaşadığı tartışma bir anda şiddetlendi. İki sürücü tartışmanın alevlenmesi sonrası bir anda silahlarını çıkarıp ateş etti.

Olayda eski muhtar olduğu öğrenilen H.G. omuzundan yaralanırken, Ömer Sofu ise hayatını kaybetti.

Olay, bir aracın içindeki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, aracından inen H.G.’nin silahını çıkararak araç içine defalarca ateş ettiği görüldü. Görüntülerde H.G.’nin omzundan yaralandığı anlar da yer aldı.