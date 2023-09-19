Silahını temizlerken kendisini vuran şahıs hayatını kaybetti

Ordu’da silahını temizleyen adam kazara kendisini vurup hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Silahını temizlerken kendisini vuran şahıs hayatını kaybetti

İlçenin Tuzak Mahallesi'ndeki evinde bulunan Ali Şensoy'un fındık hasadı için bahçeye gelmemesi üzerine ailesi kontrol için eve döndü.

Şensoy'u vurulmuş halde yatarken gören aile, güvenlik güçlerini aradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, Şensoy'un tabancasını temizlerken kazara kendini kasığından vurduğu ve kan kaybından hayatını kaybettiği belirlendi.

Şensoy'un cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Akkuş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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