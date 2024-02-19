Silahla oynarken az kalsın canından oluyordu

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, A.U. isimli bir vatandaş bir tarlada arkadaşıyla otururken cebinden çıkardığı silahla oynamaya başladı. Silah bir anda ateş alınca A.U. bacağından yaralandı. Olay esnasında kurşunun yanındaki arkadaşına gelmemesi olası bir faciaya engel oldu.

Yaşanan olayın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan şahsı ambulansla Niksar Devlet Hastanesine götürdü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemeler yapan polis ekipleri silahı delil olarak polis merkezine götürdü.