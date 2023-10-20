Silahla yaralanmanın faili kıskıvrak yakalandı

Elazığ’da pazar yerinde meydana gelen silahlı yaralama olayının faili yakalandı.

KAYNAK: İHA
Silahla yaralanmanın faili kıskıvrak yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara sürüyor.

Bu çerçevede Abdullahpaşa Mahallesi pazar yerinde meydana gelen ateşli silah ile kasten yaralama olayının faili E.Y., olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Ayrıca devam eden çalışmalarda Motosikletli Polis Timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan E.Ç.’nin yapılan üst aramasında; bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 9 adet fişek ele geçirildi.
Şahıslar hakkında yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi.

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