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Silahlı kavga: 3 yaralı

Manisa’da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 18:49
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Silahlı kavga: 3 yaralı

Silahlı kavga: 3 yaralı
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İHA

Olay, 1. Anafartalar Mahallesi Konuk Caddesi üzerinde bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle büfe işletmecisiyle tartıştı. Olay yerinden ayrılan şahıs, daha sonra kalabalık bir grupla tekrar büfeye gelerek tartışmaya devam etti.

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, gruptan bir kişi tabancayla büfede bulunan işletmeci ve akrabalarına ateş etti. Silahtan çıkan mermiler büfedeki 2 kişiye isabet ederken, silahlı saldırgan ve beraberindekiler kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Kavga sonrası 2'si silahla olmak üzere yaralanan 3 kişiye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralılardan 2'si ayakta tedavi görürken, 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Polis, büfeye saldıran şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan silahtan çıkan mermiler, büfe önündeki bir otomobilin camına da isabet ederek maddi zarara yol açtı.

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