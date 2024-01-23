Silahlı kavgada kadını kalkan olarak kullandı

Kaynak: DHA
Silahlı kavgada kadını kalkan olarak kullandı
İzmir’de iki kişinin silahlı kavgasında skandal görüntüler ortaya çıktı. Kavgada elinde silahla ateş eden şüpheli o sırada sokaktan geçen bir kadını kalkan olarak kullandı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde silahlı kavga çıktı. İki kişinin yaşadığı gerginliğin artması sonrası silahlar konuştu. Olayda B.M. adlı bir kişi kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından silahla yaralandı.

Yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan yaralanan B.M.’ye ait olduğu belirtilen ruhsatsız silah olay yerinde bulundu. Polis ekipleri B.M.’yi yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı

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KADINI KALKAN OLARAK KULLANDI

Sokak ortasında çıkan kavganın güvenlik kamerası görüntülerinden skandal çıktı. Olay sırasında sokaktan geçen bir kadın kavganın tarafları arasında kaldı. Görüntülerde kavganın taraflarından biri olan şüpheli kadını kalkan olarak kullanarak B.M.’ye ateş ettiği görülüyor. Yaşanan arbede sırasında, şüpheli B.M.'yi tabanca ile bacağından vuruyor. Talihsiz kadın ile B.M. yere düşerken, şüpheli olay yerinden kaçıyor.

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