Silahlı saldırıya uğramıştı: Vurulan kişi 'Cehennem Melekleri'nin sağ kolu çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Mecidiyeköy'de Erhan Akyol, bir restoranın teras bölümünde yemek yediği sırada kasklı saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Kendilerini "Cehennem Melekleri" olarak adlandıran suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı'nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı.

Olay dün saat 19.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Restoranda yemek bekleyen Erkan Akyol, motosikletle olay yerine gelen kimliği belirlenemeyen 1 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olayda baldırından vurulan Akyol ağır yaralanırken, restorandaki başka bir müşteri olan Beyhan T. vücuduna isabet eden mermiyle, H.M. isimli çocuk ise kırılan cam parçalarından yaralandı.

Polis ekipleri, kaskını çıkarmadan saldırıyı gerçekleştiren motosikletli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

'CEHENNEM MELEKLERİ" LİDERİNİN SAĞ KOLU OLDUĞU ÇIKTI

Öte yandan saldırıda baldırından yaralanan Erkan Akyol'un, kendilerini "Cehennem Melekleri" olarak adlandıran suç örgütünün lideri Coşkun Necati Arabacı'nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı.

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Akyol'un geçmişte Almanya Köln'de bulunan bir bara silahla ateş edilerek 1 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı öğrenildi.

Silahlı saldırıya uğramıştı: Vurulan kişi 'Cehennem Melekleri'nin sağ kolu çıktı

Silahlı saldırıya uğramıştı: Vurulan kişi 'Cehennem Melekleri'nin sağ kolu çıktı

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