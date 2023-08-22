Sıla'dan haber var. Annesi yoğun bakımdaydı

Şarkıcı Sıla, geçtiğimiz hafta annesinin hastaneye kaldırılmasıyla sarsılmıştı. Ömür Gençoğlu, Bodrum'dayken beyninde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle Muğla'daki bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

ANNESİ YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Habertürk'ün haberine göre; kritik süreci atlatan Ömür Gençoğlu, yoğun bakımdan çıkarıldı, ardından da kızının yaşadığı Bodrum'a nakil edildi. Tedavisine bir hastanede normal odada devam edilen Gençoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Sıla, babası Şükrü Gençoğlu'nu 73 yaşında beyin kanaması nedeniyle 28 Kasım 2022'de kaybetmişti.