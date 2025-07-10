Şile soruşturmasının ayrıntıları belli oldu! Gece yarısı baskında 'gizli tanık' vakası

CHP'li belediyelere yönelik "yolsuzluk" soruşturmalarında yeni gözaltı ve tutuklamalar devam ediyor.

CHP'li Şile Belediyesi'ne yapılan gece yarısı operasyonu kapsamında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı kişiler "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alındı.

YİNE BİR "GİZLİ TANIK" VAKASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarda sık sık gündeme gelen "gizli tanık", "itirafçı" Şile Belediyesi operasyonunda da yer aldı.

Özgür Kabadayı

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre soruşturmanın 1'i gizli olmak üzere, toplam 6 tanığın ihbarları üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Başsavcılığa başvuran inşaat işleriyle uğraşan iş insanının, Belediye Başkanı Kabadayı'ya yönelik ihbarda bulunduğu bildirildi.

"GECE VAKTİNDE ARAMA YAPILAMAZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, operasyonun gece yarısı yapıldığını belirtirken, "CMK Madde 118’e göre: konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz. Buna rağmen, gece saat 01:30’da Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı ve ekip arkadaşları ev baskınları ile gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

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