Silent Hill 2 Remake için yeni fragman yayınlandı

Oyunseverlerin yıllardır beklediği Silent Hill oyunu için geri sayım sürüyor. Silent Hill 2’nin yeniden yapımının duyurulması sonrası dağıtımcı firmanın Konami olmasına rağmen geliştirici tarafın Bloober Team olması beklentilerin düşmesine neden oldu.

Ancak açıklanan her detay ve yayınlanan her video beklentilerin artmasını sağladı. Silent Hill 2 için son olarak hikaye fragmanı yayınlandı.

Fragmanda oynanış görüntülerinden ara sahnelere kadar birçok detaya yer verildi. Ayrıca fragmanda daha önceki videolarda çok sık görmediğimiz Eddie Dombrowski gibi karakterler görülüyor.

Silent Hill 2 remake PlayStation 5 ve Steam üzerinden PC için 8 Ekim'de piyasaya çıkacak.

SİLENT HİLL 2 REMAKE HİKAYESİ

Ölen eşinden bir mektup alan James karakterini kontrol ettiğiniz yapımda, eşini bir kez daha görme umuduyla birçok anıyı paylaştıkları yere doğru gitmeye hazırlanıyoruz. Oyun oldukça gergin bir ortamı sunmayı hedefliyor. Yeniden yapım sürümü içerisinde sıfırdan tasarlanmış karakter modellemeleri, düşmanlar, ortamlar, yüksek çözünürlükte dokular ve çok daha fazlası yer alacak.