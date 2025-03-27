Şili, Dünya Kupası yolunda kan kaybetmeye devam ediyor

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Şili, Santiago'daki Ulusal Stadyum’da Ekvador’u ağırladı. Ancak ev sahibi ekip, mutlak üç puan parolasıyla çıktığı maçtan istediği sonucu alamadı. 0-0’lık beraberlikle sahadan ayrılan Şili, elemelerdeki onuncu maçında puanını 10’a çıkarsa da son sırada kaldı. Bu sonuç, takımın Dünya Kupası’na katılma umudunu büyük ölçüde zayıflattı.

Ekvador ise 23 puanla ikinci sıradaki yerini koruyarak avantajını sürdürdü. Güney Amerika elemelerinde doğrudan ilk altı takım Dünya Kupası bileti alırken, yedinci takım play-off oynama hakkı elde ediyor. Şili, şu an yedinci sıradaki Venezuela'nın beş puan gerisinde bulunuyor.

GARECA’YA BÜYÜK TEPKİ

Şili tribünleri, maçın son düdüğüyle birlikte Arjantinli teknik direktör Ricardo Gareca’ya sert tepki gösterdi. "Gareca gidecek" tezahüratları stadyumu inletti. Takımın gol yollarındaki etkisiz performansı ve kötü gidişat, taraftarların sabrını taşırmış durumda.

Maçın ilk yarısında Şili topun kontrolünü elinde tutmasına rağmen, gol yollarında etkisiz kaldı. Dakikalar 23’ü gösterdiğinde Vicente Pizarro'nun şutu direğin yanından dışarı çıktı. Darío Osorio ise 42. dakikada yakaladığı net fırsatı değerlendiremedi.

Şili kalecisi Bryan Cortés, ikinci yarıda Ekvador'un hızlı hücumlarını durdurmak için büyük çaba harcadı. Konuk ekip, genç yetenek Darwin Guagua ve tecrübeli forvet Enner Valencia ile tehlikeler yaratsa da skoru değiştiremedi.

SON DAKİKADA KAÇAN FIRSATLAR

Ekvador, maçın son anlarında galibiyet golünü bulduğunu sandı. 89. dakikada Enner Valencia’nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilince, konuk ekip galibiyetten oldu.

Şili için kritik süreç devam ediyor. Haziran ayında Arjantin ve Bolivya ile karşılaşacak olan ekip, bu maçlardan en az dört puan almak zorunda. Ekvador ise iç sahada Brezilya’yı konuk edecek, ardından Peru deplasmanına çıkacak.

Şili’nin umutlarını sürdürmesi için önündeki iki maçı kazanması şart. Aksi takdirde 2026 Dünya Kupası hayali suya düşecek.