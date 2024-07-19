Şili'de 7,4 büyüklüğünde deprem

Düzenleme: Kaynak: AA
Şili'de 7,4 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili’nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Antofagasta bölgesine bağlı San Pedro de Atacama olduğunu belirtti. Deprem, yaklaşık 117 kilometre derinlikte kaydedildi. Tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi. Deprem, Peru’nun güney bölgeleri Tacna ve Arequipa’da da hissedildi ve halkta paniğe yol açtı. Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred), depremin olası zararlarını değerlendirdiklerini açıkladı.

Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA) ise Şili kıyılarında tsunami uyarısına yol açacak koşulların oluşmadığını bildirdi.

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