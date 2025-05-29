Şili'de işsizlik tahminlerin ötesine geçti

Şili'de Şubat-Nisan 2025 dönemine ait işsizlik verileri, ülkenin ekonomik toparlanma sürecinde yeni endişelere yol açtı. Şili Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.3 puan artarak yüzde 8.8'e yükseldi. Bu oran, piyasa beklentisi olan yüzde 8.6'nın üzerinde gerçekleşti.

İşgücüne katılım yüzde 0.6 oranında artarken, istihdam sadece yüzde 0.2 büyüdü. En fazla istihdam artışı yüzde 10.1 ile finans sektöründe kaydedildi. Onu yüzde 8.8 ile gıda hizmetleri ve yüzde 4.3 ile eğitim sektörü izledi. Buna karşılık, kamu sektöründe istihdam yüzde 5.1 azalırken, ticaret alanında da yüzde 1.3’lük bir düşüş yaşandı.

Cinsiyete göre bakıldığında, erkeklerde işsizlik oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 8.2’ye çıktı. Erkek istihdamında herhangi bir artış gözlenmezken, işsiz erkek sayısı yüzde 5.1 yükseldi. Kadınlarda ise işsizlik yüzde 9.7’ye yükseldi. Kadın işgücü yüzde 0.8 artarken, istihdam artışı yüzde 0.5’te kaldı.

Ayrıca, çalışmayan ancak iş aramayan kesimi temsil eden atıl nüfusun da yüzde 1.5 oranında büyümesi dikkat çekti.