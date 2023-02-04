﻿Şili'de orman yangınlarında can kaybı 22'ye yükseldi





Güney Amerika ülkesi Şili'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları sürüyor. Nuble ve Biobio bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında alevlerle mücadele devam ederken, can kaybı artıyor.

Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini, 16'sı ağır olmak üzere 554 kişinin yaralandığını söyleyerek, "Acı bir bilançoyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. En az 10 kişinin de kayıp olduğunu belirten Toha, 251 aktif yangından 76'sının bugün başladığını söyledi.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ, 100'DEN FAZLA EV YANDI

La Araucania, Biobio ve Nuble'de 50'den fazla orman yangınının sürdüğü ve şu ana kadar 45 bini aşkın hektar alanın kül oldu aktarıldı.

Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi nedeniyle binlerce kişi tahliye edilirken, 100'den fazla evin ise tamamen yandığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin orta ve güney kesiminde devam eden yangınlarda askerler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yoğun sıcak hava dalgasının etkisini gösterdiği güney bölgelerde hava sıcaklığı 40 derecelere çıktı.

Cumhurbaşkanı Gabriel Boric'in Patagonya'daki tatilini iptal ederek felaketin yaşandığı bölgeye gideceği duyurmuştu. Boric, orta ve güney bölgelerinde acil durum ilan edildiğini açıklamıştı.