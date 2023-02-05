﻿ Şili’de orman yangını: 23 ölü, 979 yaralı

Şili yetkilileri, orman yangınlarından en çok etkilenen yerlerin Nubla, Bio-Bio ve La Araucania bölgeleri olduğunu duyurdu.

Yerel medya, can kaybının 23’e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 979 olduğunu bildirdi.

Hükümet, Arjantin, İspanya, Ekvador, Venezuela ve ABD’den itfaiye ekiplerinin yangınla mücadele kapsamında desteğe geleceğini açıkladı.

Yangının yarattığı tahribat ise fotoğraflara yansıdı.