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Şili’de orman yangını: 23 ölü, 979 yaralı

Şili’nin merkezi ve güneyinde devam eden orman yangınlarında can kaybı 23’e yükseldi. Yaralı sayısı ise 979 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 16:11
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Şili'de orman yangınlarında can kaybı 23'ye yükseldi

Şili’de orman yangını: 23 ölü, 979 yaralı
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Şili yetkilileri, orman yangınlarından en çok etkilenen yerlerin Nubla, Bio-Bio ve La Araucania bölgeleri olduğunu duyurdu.

Yerel medya, can kaybının 23’e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 979 olduğunu bildirdi.

Hükümet, Arjantin, İspanya, Ekvador, Venezuela ve ABD’den itfaiye ekiplerinin yangınla mücadele kapsamında desteğe geleceğini açıkladı.

Yangının yarattığı tahribat ise fotoğraflara yansıdı.

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