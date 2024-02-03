Şili’deki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısını 19’a yükseldi

Şili’deki orman yangınlarında bilanço artmaya devam ediyor. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha yangına dair yaptığı açıklamada, turistik sahil kenti Vina del Mar'daki yangında can kaybı sayısının 19’a yükseldiğini bildirdi.

Toha, ilerleyen saatlerde kurtarma ekiplerinin yangından etkilenen bölgelere ulaşmasıyla can kaybının artabileceğini vurgulayarak, “Çeşitli bölgelerden gelen raporlara göre daha fazla kişinin ölmüş olabileceğine dair ihtimaller var ancak sahadan teyit alamıyoruz” diye konuştu.

Ülke genelinde 92 aktif yangın olduğunu açıklayan Toha, 43 bin hektardan fazla alanın yangından etkilendiğini bildirdi. Toha, "Bugün yangının etkili olduğu alan geçen yıla göre çok daha küçük. Ama şu anda yangından etkilenen hektar sayısı çok hızlı bir şekilde artıyor” açıklamasında bulundu.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric bugün erken saatlerde yaptığı açıklamayla, yangınlarla mücadele etmek için olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurmuştu.