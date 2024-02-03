Şili’deki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısını 19’a yükseldi

Kaynak: İHA
Şili’deki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısını 19’a yükseldi
Şili'nin Vina del Mar kentinde meydan gelen orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangınlarında can kaybı sayısının 19’a yükseldiği açıklandı.

Şili’deki orman yangınlarında bilanço artmaya devam ediyor. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha yangına dair yaptığı açıklamada, turistik sahil kenti Vina del Mar'daki yangında can kaybı sayısının 19’a yükseldiğini bildirdi.

aw134248-08.jpg

Toha, ilerleyen saatlerde kurtarma ekiplerinin yangından etkilenen bölgelere ulaşmasıyla can kaybının artabileceğini vurgulayarak, “Çeşitli bölgelerden gelen raporlara göre daha fazla kişinin ölmüş olabileceğine dair ihtimaller var ancak sahadan teyit alamıyoruz” diye konuştu.

Ülke genelinde 92 aktif yangın olduğunu açıklayan Toha, 43 bin hektardan fazla alanın yangından etkilendiğini bildirdi. Toha, "Bugün yangının etkili olduğu alan geçen yıla göre çok daha küçük. Ama şu anda yangından etkilenen hektar sayısı çok hızlı bir şekilde artıyor” açıklamasında bulundu.

aw134248-03.jpg

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric bugün erken saatlerde yaptığı açıklamayla, yangınlarla mücadele etmek için olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurmuştu.

aw134248-02.jpg

Son Haberler
Görevden alınan Gaye Erkal'ın Erdoğan'ı kızdırdığı olay ortaya çıktı Gündem
Görevden alınan Gaye Erkal'ın Erdoğan'ı kızdırdığı olay ortaya çıktı
Ağrı’da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı Gündem
Ağrı’da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı
Aranan 59 şahıs Manisa'da yakalandı Gündem
Aranan 59 şahıs Manisa'da yakalandı
Erdoğan'dan 6 isme çizik. Merakla bekleniyordu Gündem
Erdoğan'dan 6 isme çizik. Merakla bekleniyordu
Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı Gündem
Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı
İsmail Kartal'dan flaş Ali Koç açıklaması. Herkesi şaşırttı Spor
İsmail Kartal'dan flaş Ali Koç açıklaması. Herkesi şaşırttı