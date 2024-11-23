Silifke’de orman suçlarına karşı önleme araması

Düzenleme: Kaynak: İHA
Silifke’de orman suçlarına karşı önleme araması

Silifke Orman İşletme Müdürlüğü, orman suçlarıyla mücadele kapsamında "önleme araması" yapıldı.

Silifke Orman İşletme Müdürlüğü, orman suçlarıyla mücadele kapsamında "önleme araması" gerçekleştirdi. Orman emvali taşıyan araçlar, sevk belgeleri ve diğer evraklar detaylı şekilde denetlendi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğünce ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması konusunda Cumhuriyet Savcılığının emri gereği, orman suçu ve suçla mücadelede etkinlik sağlamak, koruma-kontrol faaliyetlerini arttırmak, usulsüzlüklerin önüne geçmek için "önleme araması" yapıldı. Yapılan yol kontrol uygulamasında orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası, nakliye, emval ve mesaha kontrolü ve diğer şüpheli araçlarda önleme araması kontrolü gerçekleştirildi. Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı işletme şefliklerinde farklı noktalarda ve belirli saatlerde İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte yapılan "önleme araması" uygulamalarının devam edeceği bildirildi.

Silifke’de orman suçlarına karşı önleme araması

Silifke’de orman suçlarına karşı önleme araması

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