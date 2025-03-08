Silivri Belediyesi’nden tohum desteği

TÜRAM’da çiftçileri desteklemek amacıyla yetiştirilen atalık tohumlar üreticiye dağıtılıyor. Atalık tohumların korunması, tanınması, yetiştirilmesi ve paylaşılması için her üreticiye domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz, sakız kabak, balkabağı tohumları hediye ediliyor.

İklim, toprak ve çevre koşullarına uyum sağlayabilme yeteneği gelişmiş atalık tohumlarının nesilden nesile aktarılabileceğinin altını çizen Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Aslı Uçman, "2024 yaz sezonunda üreticilerimiz için uygun, verimli çeşitlerden elde ettiğimiz tohum parsellerimizde çoğalttığımız atalık tohumlarımızı uygun koşullarda muhafaza ettik. Bu yıl da üretim sezonu için hem Tarım Lisesi öğrencilerimizle hem de tarım personelimizle birlikte paketleyerek bugün burada üreticilerimizle buluşturuyoruz" dedi.

Bu yıl yaklaşık 530 çeşit atalık tohumla üreticilere destek olduklarını açıklayan Uçman, kadın üreticilerin yanında olduklarını belirterek, “Mahalle Evlerimizdeki kadın üreticilerden başladık. Talep eden tüm üreticilerimizle ücretsiz bir şekilde tohumlarımızı paylaşıyoruz” diye konuştu.

Mahalle evlerindeki üretici kadınlar başta olmak üzere; 25 mahalleye ve talep eden tüm üreticilere dağıtılmak üzere 25 bin tohum zarfı hazırlandı.