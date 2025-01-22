Silivri soğuklarına sıcak ikram

Silivri Belediyesi tarafından ilk etapta okullarda öğrencilere yönelik başlatılan "Sabah Çorbası Projesi"ni, sömestir tatili boyunca sabahın erken saatlerinde servis bekleyen ve işe giden çalışanların da faydalanabileceği şekilde genişletti.

Proje hakkında konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Bizler sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ediyor, vatandaşlarımızın hayatına dokunan projeler üretmeye özen gösteriyoruz.

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Başlangıçta okullarımızda öğrencilere sıcak çorba ikram ederek bu projeyi hayata geçirmiştik.

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Şimdi kapsamını genişleterek, sömestir tatili boyunca sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramı yapmaya başladık.

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Amacımız, hemşehrilerimizin güne sıcak bir başlangıç yapmalarını sağlamak" dedi.

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