﻿Silivri'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. Yaralılar var

(DHA)- Kaza, saat 20.00 sıralarında Alibey Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 34 DRT 599 plakalı İETT yolcu otobüsü ile içerisinde 2 kişinin olduğu 59 ZG 151 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İETT otobüsündeki bir yolcu ise hafif şekilde yaralandı.

Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.