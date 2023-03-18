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Silivri'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. Yaralılar var

Silivri'de otomobil ile İETT yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 23:56
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Silivri'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. Yaralılar var
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 (DHA)- Kaza, saat 20.00 sıralarında Alibey Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 34 DRT 599 plakalı İETT yolcu otobüsü ile içerisinde 2 kişinin olduğu 59 ZG 151 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İETT otobüsündeki bir yolcu ise hafif şekilde yaralandı.

Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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