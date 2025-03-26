Silivri'de Kılıçdaroğlu'nun yüzünü güldüren slogan!

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Silivri ilçesindeki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU LEHİNE SLOGAN ATILDI

Ayrıca, Kılıçdaroğlu, gazetecilere basın açıklaması yapan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı konuştuğu esnada bölgeye geldi. Yavaş, konuştuğu esnada Kılıçdaroğlu yanlılarının attıkları sloganlar canlı yayına yansıdı.

Kılıçdaroğlu'nun otomobilini cezaevinin girişinde bir grup partili kesti. "Halkın umudu Kılıçdaroğlu!" ve "Hak hukuk adalet!" sloganları atan Kılıçdaroğlu yanlılarıyla Kılıçdaroğlu aracından inerek tokalaştı.

"HAKLI DAVASINDA MÜCADELESİNDE"

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun tutukluluğu hakkında şunları söyledi:

"Ekrem Bey’i gayet moralli gördüm, bu açıdan mutluyum. Moralli olmasının temelinde yatan kendisinin haklılık inancı, gerçekten de haklı davasında, mücadelesinde. Bu ortamda hapse girmek özellikle İBB Belediye Başkanlığı gibi önemli bir görev yaparken bir kişinin hapse atılması doğru değildir. Çünkü Ekrem Bey, bugüne kadar herhangi bir talep geldiğinde gitti ifadesini verdi. Dolayısıyla tutuklanması, hapse atılması demokrasi açısından da insan hakları açısından da doğru bir davranış değildir.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DA GELECEĞİM"

Bu hapishanede yatan yani Silivri’de yatan çok sayıda saygın ve gerçekten de her sefer adaletsizlikler dolayısıyla dile getirdiğim pek çok insan, bu hapishanede yatıyor. Önümüzdeki hafta da geleceğim. Yine Ekrem Bey dışında diğer arkadaşları da ziyaret edeceğim, Sayın Genel Başkan var onu da ziyaret edeceğim. Dolayısıyla burada tekrar halkıma şunu söylemek isterim; şiddetten, taşkınlıklardan uzak, adalet mücadelesini haklı kılabileceğimiz her türlü mücadeleyi sonuna kadar sürdürmektir. Bunu yaptığımız zaman çok daha güçlü, çok daha dirençli, çok daha beraber olan birbirini kucaklayan bir Türkiye’yi inşa etmiş oluruz."

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının bitmesinin ardından Kılıçdaroğlu yandaşları bir kez daha slogan attı.