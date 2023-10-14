Silivri'de mobilya fabrikasının çatısında çıkan yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 3 saattir sürüyor

Silivri'de bulunan bir mobilya fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saattir söndürme çalışmaları sürüyor.

KAYNAK: İHA
Silivri'de mobilya fabrikasının çatısında çıkan yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 3 saattir sürüyor

Silivri Kavaklı Mahallesi Selanik Caddesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 14.00 sıralarında yangın çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmişti. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 3 saattir devam ediyor. Yangının alevli suretle devam ettiği dron görüntülerine de yansıdı.

"BİR ANDA YANMAYA BAŞLADI"

Yanan fabrikada çalışan Serhat Erkan, “ İçeride çalışıyorduk birden bire her yer alev aldı. Bizde ne olduğunu anlayamadık bir anda yanmaya başladı biz kendimizi dışarı attık. Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdik. Biz kendimizde söndürmeye çalıştık ama içerde yanıcı maddeler var kolay söneceğini zannetmiyorum. Şu anda içerde kimse yok” dedi.

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