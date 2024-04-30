Silivri'de otomobilin çarptığı kamyonet takla attı, şoförü camdan fırladı

Kaynak: DHA
Silivri'de otomobilin çarptığı kamyonet takla attı, şoförü camdan fırladı
Silivri'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde giden kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoför, takla atan kamyonetin camından fırladı.

İstanbul’un Silivri ilçesinde Silviya Caddesi'nde makas atarak ilerleyen ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü, aynı yönde önünde seyreden kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet takla atarken kamyonet şoförü ise camdan fırlayarak düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki aracın da sürücülerini hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan araçlar, çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kamyonetin, otomobilin çarpmasıyla savrulduğu görülüyor.

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