15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Silivri'de saplantılı aşık dehşeti

Silivri'de Murat Özkazan eski kız arkadaşının babası Ayhan Ergün'ü anaokulu önünde bıçaklayarak öldürdü.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 16:08
Takip Et

Silivri'de saplantılı aşık dehşeti. Eski kız arkadaşının babasını öldürdü

Silivri'de saplantılı aşık dehşeti
+
Aa
-

İstanbul Silivri'deki olan  Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi üzerinde bulunan bir anaokulu önünde meydana geldi.  Murat Özkazan, eski kız arkadaşının annesinin çalıştığı anaokulunun önüne gidip beklemeye başladı. Bu sırada Özkazan'ın eski kız arkadaşının babası Ayhan Ergün, eşini almak için anaokulunun önüne geldi. Ergün'ü fark eden Özkazan, otomobile doğru yaklaştı. Kapıyı açan Özkazan, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla baba Ayhan Ergün'ü defalarca bıçakladı. Ergün, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken Murat Özkazan ise olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra otomobilde hareketsiz yatan Ergün'ü fark eden çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Ergün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis konuyla ilgili araştırma başlattı.

Yapılan incelemelerde Ergün'ün aracına bir kişinin yaklaştığını ve kapıyı açtığını gören polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli Murat Özkazan'ın Ergün'ün kızının eski erkek arkadaşı olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Özkazan'ın daha önce de psikiyatri tedavisi aldığı öğrenildi.

Bu arada cinayet anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli Özkazan'ın Ergün'ün aracına yürüdüğü, kapıyı açıp içeriye doğru eğildiği daha sonra da aracın yanından uzaklaştığı anlar görüldü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
1
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
2
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
3
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
4
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
5
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
6
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿Aleyna Tilki'den üzücü haber. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim
7
﻿Aleyna Tilki'den üzücü haber. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim
﻿Aleyna Tilki'den üzücü haber. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim
﻿Masseter botoksu nasıl yapılır?
﻿Masseter botoksu nasıl yapılır?
﻿Masseter botoksu nasıl yapılır?
﻿Koronavirüs geçirenler eski hayatlarına dönemiyor!
﻿Koronavirüs geçirenler eski hayatlarına dönemiyor!
﻿Koronavirüs geçirenler eski hayatlarına dönemiyor!
﻿İstanbul'da bin 200 samur postu ele geçirildi 
﻿İstanbul'da bin 200 samur postu ele geçirildi 
﻿İstanbul'da bin 200 samur postu ele geçirildi 
﻿Cilt ve Güzellik Uzmanı selüliti olanların uzak durması gereken yiyecekleri açıkladı
﻿Cilt ve Güzellik Uzmanı selüliti olanların uzak durması gereken yiyecekleri açıkladı
﻿Cilt ve Güzellik Uzmanı selüliti olanların uzak durması gereken yiyecekleri açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.