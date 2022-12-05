5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Silivrispor sahasında ilk yenilince ortalık karıştı. Polis olayları güçlükle önledi

Silivrispor sahasında ilk yenilince ortalık karıştı. Polis olayları güçlükle önledi

TFF Bölgesel Amatör Lig 13. Grup'ta dün oynanan Silivrispor - Gölcükspor karşılaşmasında futbolcular arasında başlayan gerginlik, tribünlere yansıdı. Silivrispor'un 3-1 mağlup olduğu maç sırasında çıkan olayda sahaya yabancı cisim yağarken, polis olayların büyümesini güçlükle engelledi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 13:25
Takip Et

Silivrispor sahasında ilk yenilince ortalık karıştı. Polis olayları güçlükle önledi

Silivrispor sahasında ilk yenilince ortalık karıştı. Polis olayları güçlükle önledi
+
Aa
-

Silivrispor sahasında misafir ettiği Gölcükspor'a 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın son dakikalarında iki takım futbolcuları arasında oyundaki sert mücadele nedeniyle gerginlik yaşandı. Bu duruma tepki gösteren ev sahibi takımın taraftarları sahaya yabancı madde atmaya başladı.

Taraftarlar tarafından atılan yabancı cisimler sahadaki oyunculara ve görevli komisere isabet etti. Polis ekipleri de gerginliği yatıştırmak için tribündeki taraftarların arasına girdi. Ancak taraftarlar yabancı cisim atmayı sürdürdü.

Polis tribündeki taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, oyuncular sahada ve yedek kulübesinde kavga etmeye devam etti. Olaylar sırasında Silivrispor oyuncusu Engin Gülle, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Hakemler sahayı polis korumasında terk etti. Gerginlik polisin müdahalesi ile daha fazla büyümeden sona erdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
2
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
3
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
4
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
5
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
6
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
7
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
﻿Kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi! 
﻿Kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi! 
﻿Kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi! 
﻿Hakkari Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Hakkari Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Hakkari Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 150’yi aştı
﻿Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 150’yi aştı
﻿Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 150’yi aştı
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.