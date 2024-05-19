Silopi'de 300 metrelik Türk bayrağı ile fener alaylı gençlik yürüyüşü

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında kaymakamlık tarafından düzenlenen Fener Alayı ve Gençlik yürüyüşü, 172’nci Zırhlı Tugay’ı önünde başladı.

Fener alayına motosiklet korteji de eşlik ederken, öğrenciler ise bando etkinliği gerçekleştirdi.

Polis araçlarının sirenlerinin susmadığı yürüyüşte 300 metrelik dev Türk bayrağı açıldı.

Yaklaşık 1,5 kilometre boyunca süren yürüyüş, Silopi Koç İlkokulu bahçesinde sona erdi.

Bayram coşkusu havai fişek gösterileri sonrasında yöresel sanatçıların verdiği konser ile doyasıya yaşandı.