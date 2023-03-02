SIM kartları tarihe karışıyor. Yeni dönem başlayacak

Cumhuriyet'te yer alan bilgilere göre, Qualcomm’un tanıttığı Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile birlikte artık eSIM artık tarih olacak. Integrated SIM (iSIM) isimli teknoloji, ana işlemcinin SIM kart görevi görmesine olanak sağlıyor.

İSIM: DAHA AZ ENERJİ

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre iSIM telefonun bataryasından oldukça az bir enerji çekiyor. Ayrıca SIM kartlara göre daha az yer kaplıyor. Telefon üreticileri iSIM sayesinde daha kompakt ve küçük cihazlar tasarlayabilecek.

2027 YILINA KADAR KULLANIMI 300 MİLYONA ULAŞACAK

Qualcomm tarafından yapılan açıklamalara göre iSIM kullanım oranının 2027 yılına kadar 300 milyona ulaşması bekleniyor. Ayrıca firma iSIM’ın telefon üreticileri açısından da oldukça faydalı olduğunu açıkladı.