Flaş… Flaş… Şimdi de tsunami uyarısı yapıldı. Kandilli açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, CNN Türk'e konuştu.



Özener, 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunarak, "Bu depremin Akdeniz bölgesinde tsunamiye yol açabileceği uyarısını verdik." dedi.



Depremin Kahramanmaraş, Gaziantep il sınırlarının birleştiği yerde olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özener, "Depremin büyüklüğünü 7.4 olarak verdik. Saat 04:17’de oldu. Doğu Anadolu fayı üzerinde, geniş bir alanda olan bir deprem. 180 km’lik fayı kırabileceği tahmin ediliyor. Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz. Hep “Marmara’da deprem ne zaman olacak” diyorduk. Türkiye’de yaşıyorsak maalesef bu depremlere hazır olmamız gerekiyor." dedi.

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