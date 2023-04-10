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Simeone'den Beşiktaş maçı öncesi taraftarlara destek çağrısı: Ne olursa olsun gelin

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Beşiktaş ile yapılacak özel maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 12:40
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Simeone'den flaş açıklamalar

Simeone'den Beşiktaş maçı öncesi taraftarlara destek çağrısı: Ne olursa olsun gelin
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12 Nisan'da Atletico Madrid, Beşiktaş ile depremzedelere geliri gidecek olan bir hazırlık maçı oynayacak. La Liga'da Atletico’nun Rayo Vallecano’yu 2-1 yendiği maçtan sonra bir basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Diego Simeone bu maçla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Arjantinli teknik adam, "Sadece Almeria'ya karşı oynayacağımız maçı düşünüyorum. Ama öncesinde Türkiye'de birçok insana yardımcı olacak bir maçımız var. İnsanların desteğine ihtiyacımız var. Sonuna kadar zorlamaya devam edin, gaza basın ve ne olursa olsun gelin. Kader bizi hak ettiğimiz yere götürecektir” ifadelerini kullandı.

Hazırlık maçı, 12 nisan günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak.

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