Ünlü şarkıcı Simge Sağın (43), Denizli'de vereceği konser öncesi hastanelik oldu. Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sağın, konseri iptal etmek zorunda kaldı. Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlen Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali'nde konser vermeye hazırlanan Simge Sağın, hayranlarını korkuttu.

"ÖKSÜRÜK KRİZİ TUTTU"

Yaşananların ardından açıklama yapan güzel şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: Arkadaşlar, konserimi maalesef öksürük krizi nedeniyle gerçekleştiremiyoruz. Beni bekleyen tüm Çivril halkını seviyorum. Yeni tarihimizi duyuracağım.

TEŞEKKÜR ETTİ

Sağın, sonrasında ise sağlık durumu hakkında bilgi verip; "Bugün daha iyiyim" diyerek, gelen geçmiş olsun mesajları için teşekkür etti.