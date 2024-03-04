Simit yedi yoğun bakıma kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki Ayşegül İ., çalıştığı Çepni Mahallesi İnönü Caddesi’ndeki iş yerinde sabah saatlerinde arkadaşları ile kahvaltı yaptığı sırada nefes borusuna yediği simitten bir parça takıldı.

Nefes borusuna simit kaçan genç kadın nefes almakta güçlük çekince arkadaşları durumu 112 acil servisine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ayşegül İ, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Çorum’da 20 yaşındaki bir genç kızın nefes borusuna simit kaçtı. Genç kız yoğun bakımda tedavi altına alındı. Genç kızın tedavisi devam ediyor.

NEFES BORUSUNA CİSİM TAKILIRSA NE YAPMALI?

Uzman doktorlar, nefes borusuna bir şey takıldığı esnada ilk olarak Heimlich manevrasının yapılmasını öneriyor. "Heimlich” manevrası, solunum yolunun yemek ya da yabancı bir cisimle tıkanması sonucu boğulmayı engellemek için kullanılan acil müdahalelerden biri.

Bu manevranın mucidi ise ABD'li doktor Henry Heimlich. 2016 yılında hayatını kaybeden Heimlich’in adını verdiği bu metot sayesinde, solunum yolu tıkanmalarında yaşanan ölüm olayları yüzde 70 azaldı.

Hastane dışı acil yapılabilecek en önemli müdahalelerden biri olan Heimlich manevrasıyla, nefes almaya engel olan soluk borusu tıkanmalarında yabancı cismin çıkarılması sağlanıyor.

Eğer kişi nefes borusuna bir şey takıldığında yalnız başına ise bir masa, sandalye gibi yere karın boşluğunu dayayıp kendisini öne doğru eğmeli. Bu sayede karın boşluğunda oluşacak baskıdan dolayı cisim sıkıştığı yerden çıkabilir.